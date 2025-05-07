На стадионе в Ханкенди проводятся ремонтно-восстановительные работы (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Городской стадион Ханкенди проходит реконструкцию.

Об этом в среду Trend сообщили в отделе по связям с общественностью Службы восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах.

Отмечается, что в период подготовки к III Играм СНГ работы значительно активизировались.

Строительство стадиона планируется завершить к сентябрю этого года.

В целом стадион в Ханкенди, рассчитанный на 15 тысяч зрителей, был сдан в эксплуатацию в 1956 году. В советский период клуб "Карабах" из Агдама проводил домашние матчи на этом стадионе. На стадионе предусмотрены раздевалки для футболистов, конференц-залы, медицинские кабинеты, помещения для судей и технического персонала. Кроме того, по проекту внутри стадиона будут организованы билетные кассы, различные объекты общественного питания, наземные парковки и контрольно-пропускные пункты.

Соревнования по стрельбе из лука в рамках III Игр СНГ планируется провести в сентябре на этом стадионе.

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