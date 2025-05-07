АБР намерен усилить роль в энергетическом переходе с акцентом на ВИЭ и инфраструктуру – вице-президент

МИЛАН /Trend/ - Азиатский банк развития (АБР) усиливает приверженность поддержке перехода к чистой энергетике в Азии, сосредоточив внимание на возобновляемых источниках энергии, системах хранения и развитии энергетической инфраструктуры.

Об этом заявил вице-президент АБР по Восточной Азии, Юго-Восточной Азии и Тихоокеанскому региону Скотт Моррис на заключительной сессии 58-го Ежегодного заседания банка, передаёт специальный корреспондент Trend из Милана.

По словам С. Морриса, подход АБР к инвестициям в энергетику всё больше опирается на партнёрства, которые позволяют мобилизовать финансирование и инновации со стороны частного сектора.

"У нас уже есть опыт реализации крупных обязательств в области возобновляемой энергетики как основы удовлетворения растущих энергетических потребностей, — отметил Моррис. — Мы располагаем как успешными примерами, так и инновационными моделями, которые мы продолжаем тестировать, особенно с участием частного сектора, используя смешанные финансовые механизмы для стимулирования инвестиций".

Моррис подчеркнул, что, несмотря на давно понятные основы энергетического перехода, сегодня внимание всё больше сосредоточено на решении структурных проблем — таких как нехватка эффективной передающей инфраструктуры и отсутствие мощностей по хранению энергии.

"Нам нужны эффективные системы передачи электроэнергии, а чтобы ВИЭ действительно стали основой энергосистемы, необходимы и решения для хранения энергии. Сейчас именно этим вопросам уделяется всё больше внимания", — сказал он.

Он также отметил важность регионального сотрудничества и создания общих рынков, что, по его словам, позволит достичь масштабности, повысить эффективность и обеспечить устойчивое развитие в энергетике.

"Лучший способ удовлетворить потребности в возобновляемой энергии в каждой из стран — это создать региональный рынок. Это не только позволит закрыть энергетический дефицит, но и станет источником экономического роста и прогресса", — добавил Моррис.

Руководство АБР подтвердило свою готовность продолжать поддержку комплексных региональных инициатив, требующих как финансовых вложений, так и политического диалога для преодоления технических и институциональных барьеров.