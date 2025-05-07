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17 граждан Азербайджана реадмиссированы из Германии

Общество Материалы 7 мая 2025 10:15 (UTC +04:00)
17 граждан Азербайджана реадмиссированы из Германии

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Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
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БАКУ /Trend/ - 6 мая в рамках соглашения о реадмиссии лиц, проживающих без разрешения, заключённого между Азербайджанской Республикой и Европейским союзом, из Федеративной Республики Германия были возвращены 17 граждан Азербайджана.

Об этом в среду сообщили Trend в Государственной миграционной службе Азербайджана.

Было отмечено, что рабочая группа по реинтеграции, деятельность которой координируется Государственной миграционной службой, принимает необходимые меры для оперативного решения возникающих проблем и обеспечения эффективной и устойчивой социально-экономической реинтеграции реадмиссированных граждан в общество.

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