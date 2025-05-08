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ВТБ (Азербайджан) поздравил ветеранов с 80-летием Победы

Общество Материалы 8 мая 2025 11:28 (UTC +04:00)
ВТБ (Азербайджан) поздравил ветеранов с 80-летием Победы

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Накануне 80-летия Победы в Великой Отечественной войне сотрудники ВТБ (Азербайджан) посетили ветеранов, проживающих в республике. Специалисты банка вручили им цветы и памятные подарки в знак признательности за их вклад в общую Победу.

"Поддержка ветеранов является важным направлением социальной политики ВТБ. Мы ценим их мужество и самоотверженность и считаем своим долгом выражать им уважение и внимание", – отметил Председатель Правления ВТБ (Азербайджан) Игорь Окаев.

Банк традиционно проводит мероприятия, посвященные памятным датам, отдавая дань уважения поколению победителей.

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