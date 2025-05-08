НДЦ Азербайджана формирует новую модель предоставления финансовых услуг

БАКУ /Trend/ - Национальный депозитный центр (НДЦ) Азербайджанской Республики провел очередную встречу с инвестиционными компаниями по вопросам предоставления финансовых услуг, запланированных в рамках Стратегии развития.

Как сообщили в четверг Trend в НДЦ, в ходе мероприятия были проведены подробные обсуждения с представителями инвестиционных компаний по новой модели, которая будет сформирована Центром для предоставления финансовых услуг.

Отмечается, что были заслушаны предложения и мнения участников фондового рынка.

"Встреча прошла в формате интерактивного обмена мнениями, были проведены обсуждения по направлениям развития рынка ценных бумаг.

Данное мероприятие стало следующим шагом НДЦ в области укрепления сотрудничества с инвестиционными компаниями", - говорится в сообщении Центра.

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