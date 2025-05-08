Президент Ильхам Алиев: Солидарность между Азербайджаном и Турцией являются большим вкладом для всего тюркского мира

БАКУ /Trend/ - Сегодня единство, братство и солидарность между Азербайджаном и Турцией являются большим вкладом для всего тюркского мира. Моему дорогому Брату уважаемому Президенту Реджепу Тайипу Эрдогану принадлежат неоценимые заслуги в укреплении азербайджано-турецкого братства, усилении нашего стратегического союзничества. Наши динамично развивающиеся в настоящее время исключительные межгосударственные отношения, источником которых являются наша общая история, богатые национально-духовные ценности, единство наших народов, не только способствуют процветанию, миру и безопасности в регионе, но и играют роль важного фактора для всей Евразии.

Как сообщает в четверг Trend, об этом, в частности, говорится в обращении Президента Азербайджана Ильхама Алиева участникам XXVIII Евразийского экономического саммита.

"В Азербайджане, расположенном на пересечении Востока и Запада, Севера и Юга, представители разных наций и конфессий веками сосуществуют в атмосфере дружбы, братства, взаимного доверия и взаимопонимания. Сохранение традиций дружбы народов, межрелигиозного диалога, мультикультурализма и толерантности - это не только наш образ жизни, но и одно из приоритетных направлений нашей государственной политики. Наша страна в то же время поддерживает гармоничные отношения между культурами на глобальном уровне и выступает с инициативами на основе межцивилизационного диалога между цивилизациями во имя достижения взаимопонимания.

Азербайджан прилагает все усилия для установления прочного мира и обеспечения социально-экономического благосостояния на Южном Кавказе", - отмечается в обращении.