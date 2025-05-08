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Почтена память Национального героя Ильгара Мирзоева (ФОТО)

Общество Материалы 8 мая 2025 21:20 (UTC +04:00)
Почтена память Национального героя Ильгара Мирзоева (ФОТО)
Фото: Министерство обороны Азербайджанской Республики

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - 8 мая группа военнослужащих Министерства обороны по случаю дня рождения Национального героя Азербайджана Ильгара Мирзоева, героически погибшего в ходе боев на в Товузском направлении армяно-азербайджанской государственной границы, посетила его могилу.

Об этом Trend сообщили в пресс-службе министерства.

Церемония поминовения, на которой присутствовали военнослужащие, члены семьи, родственники шехида, представители общественности и школьники, началась с молитвы за упокой душ наших шехидов. Затем участники церемонии посетили могилу И. Мирзоева и возложили на нее цветы.

На мероприятии была почтена память наших шехидов, отдавших жизнь за суверенитет, территориальную целостность и свободу наших земель. Говорилось о славном жизненном пути Национального героя, его патриотизме, примерах мужества и героизма.

Выступавшие подчеркнули, что такие отважные сыны Родины, как Ильгар Мирзоев, навсегда останутся в памяти нашего народа, а их героизм является примером для подрастающего поколения.

Члены семьи и близкие Национального героя выразили признательность Президенту Азербайджанской Республики, Верховному главнокомандующему Вооруженными силами Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой, а также руководству Министерства обороны за проявленные к ним внимание и заботу, а также за почтение памяти наших шехидов.

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Почтена память Национального героя Ильгара Мирзоева (ФОТО)
Почтена память Национального героя Ильгара Мирзоева (ФОТО)
Почтена память Национального героя Ильгара Мирзоева (ФОТО)
Почтена память Национального героя Ильгара Мирзоева (ФОТО)
Почтена память Национального героя Ильгара Мирзоева (ФОТО)
Почтена память Национального героя Ильгара Мирзоева (ФОТО)
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