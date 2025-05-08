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Состоялся обмен мнениями между военными представителями Азербайджана и Турции (ФОТО)

Политика Материалы 8 мая 2025 20:45 (UTC +04:00)
Состоялся обмен мнениями между военными представителями Азербайджана и Турции (ФОТО)
Фото: Министерство обороны Азербайджанской Республики

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - В рамках сотрудничества между ВМС Азербайджана и Турции военные представители братской страны, находящиеся с визитом в нашей стране, побывали на кораблях и в учебных центрах ВМС Азербайджана.

Об этом Trend сообщили в минобороны Азербайджана.

В ходе визита был проведен обмен мнениями по вопросам защиты критической инфраструктуры, ремонта судов, технического обслуживания и строительства новых судов. Обменявшись опытом, стороны внесли тем самым вклад в укрепление двустороннего сотрудничества.

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Состоялся обмен мнениями между военными представителями Азербайджана и Турции (ФОТО)
Состоялся обмен мнениями между военными представителями Азербайджана и Турции (ФОТО)
Состоялся обмен мнениями между военными представителями Азербайджана и Турции (ФОТО)
Состоялся обмен мнениями между военными представителями Азербайджана и Турции (ФОТО)
Состоялся обмен мнениями между военными представителями Азербайджана и Турции (ФОТО)
Состоялся обмен мнениями между военными представителями Азербайджана и Турции (ФОТО)
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