Состоялся обмен мнениями между военными представителями Азербайджана и Турции (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках сотрудничества между ВМС Азербайджана и Турции военные представители братской страны, находящиеся с визитом в нашей стране, побывали на кораблях и в учебных центрах ВМС Азербайджана.

Об этом Trend сообщили в минобороны Азербайджана.

В ходе визита был проведен обмен мнениями по вопросам защиты критической инфраструктуры, ремонта судов, технического обслуживания и строительства новых судов. Обменявшись опытом, стороны внесли тем самым вклад в укрепление двустороннего сотрудничества.

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