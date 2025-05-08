Определен минимальный объем инвестиций в проекты по производству альтернативной энергии в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Определен минимальный общий объем инвестиций для проектов по производству электроэнергии с использованием возобновляемых источников энергии с обязательством государственной закупки.

Как сообщает Trend, соответствующее постановление подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

Согласно постановлению, минимальная сумма утверждена в размере 30 миллионов манатов.

Отметим, что Азербайджан нацелен на увеличение доли возобновляемой энергии в энергетическом балансе страны до 30% к 2030 году. По данным министерства энергетики, технический потенциал возобновляемых источников энергии Азербайджана составляет 135 ГВт на суше и 157 ГВт на море. Экономический потенциал оценивается в 27 ГВт, включая 3 000 МВт ветровой энергии, 23 000 МВт солнечной энергии, 380 МВт биоэнергии и 520 МВт потенциала горных рек.

В 2023 году в сотрудничестве с компанией Masdar была введена в эксплуатацию крупнейшая в регионе Каспийского моря и СНГ Гарадагская солнечная электростанция мощностью 230 МВт. Станция построена за счет иностранных инвестиций в размере 262 миллионов долларов США и стала первой в стране солнечной электростанцией промышленного масштаба, созданной с привлечением иностранных инвестиций. Ежегодно на станции будет производиться 500 миллионов кВт·ч электроэнергии, что позволит сэкономить 110 миллионов кубометров природного газа.

В сотрудничестве с компанией ACWA Power продолжается строительство Хызы-Абшеронской ветровой электростанции мощностью 240 МВт. В прошлом году с этой же компанией были подписаны соглашения о реализации ветропарка мощностью до 1,5 ГВт на море, создании наземной ветровой станции мощностью 1 ГВт, а также Меморандум о взаимопонимании по развитию систем хранения энергии в Азербайджане.

Были заключены контракты с компаниями Nobel Energy Management, TotalEnergies и A-Z Czech Engineering по реализации "зеленых" энергетических проектов общей мощностью свыше 1 000 МВт в Нахчыване.

Кроме того, Президент Ильхам Алиев подписал указ о мерах по созданию зоны "зеленой энергии" на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики. В рамках исполнения указа начато сотрудничество с японской компанией TEPSCO и подготовлен соответствующий концептуальный документ. В Губадлинском, Зангиланском, Джабраильском и Физулинском районах имеются благоприятные условия для реализации проектов солнечной энергии, технический потенциал которых оценивается более чем в 7 200 МВт. В горных районах Лачина и Кяльбаджара выявлен технический потенциал ветровой энергии в объеме 2 000 МВт. Также на реках Тертерчай, Хакаричай и их притоках имеется значительный гидроэнергетический потенциал.

Создание энергетической инфраструктуры и обеспечение энергетической безопасности рассматриваются как важнейшие составляющие процесса восстановления освобождённых территорий. В этом направлении уже введены в эксплуатацию четыре гидроэлектростанции общей мощностью 20,2 МВт в Лачине, Кяльбаджаре и Суговушане.

По мнению экспертов, к 2030 году в Азербайджане объемы производства электроэнергии превысят внутренний спрос в несколько раз, что создаст необходимость в ее экспорте.

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