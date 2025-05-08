Президент Дональд Трамп поздравил новоизбранного Папу Римского

БАКУ /Trend/ - Президент США Дональд Трамп направил поздравление новоизбранному Папе Римскому, сообщает Trend.

«Поздравляю кардинала Роберта Фрэнсиса Прево, который только что был избран Папой Римским. Для меня большая честь осознавать, что он стал первым американским понтификом. Какое волнение и какая гордость для нашей страны. С нетерпением жду встречи с Папой Львом XIV — это будет по-настоящему важный момент», — написал он в соцсети.

Отметим, что католическая церковь избрала новым лидером 69-летнего кардинала Роберта Фрэнсиса Прево. Он взял папское имя Лев XIV, став первым Папой Римским из США.