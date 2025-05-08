ЗАО "Payriff" получило от ЦБА обязательное к исполнению указание

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) выдал обязательное к исполнению предписание закрытому акционерному обществу (ЗАО) "Payriff".

Об этом сообщает Trend со ссылкой на ЦБА.

В связи с нарушением требования по минимальному размеру совокупного капитала, предусмотренного пунктами 3.2 и 4.2 "Правил организации и осуществления деятельности платежными организациями и организациями электронных денег" Центрального банка Азербайджанской Республики, а также с целью совершенствования внутренних систем контроля, Центральный банк, руководствуясь статьей 63.1 закона Азербайджанской Республики "О платёжных услугах и платёжных системах", выдал Обществу с ограниченной ответственностью "Payriff" обязательное к исполнению предписание, говорится в сообщении.

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