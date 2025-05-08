Президент Объединенных Арабских Эмиратов позвонил Президенту Ильхаму Алиеву

БАКУ /Trend/ - 8 мая Президент Объединенных Арабских Эмиратов Шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

В ходе телефонного разговора было выражено удовлетворение обсуждениями, проведенными на встречах в Абу-Даби в ходе визита главы нашего государства в Объединенные Арабские Эмираты.

Было подчеркнуто, что основанные на взаимном доверии и дружбе отношения между нашими странами успешно развиваются, торгово-экономические связи расширяются в духе налаженного политического диалога, осуществляются взаимные визиты делегаций по различным сферам.

Главы государств провели обмен мнениями по вопросам двусторонней и региональной повестки дня.