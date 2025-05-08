Проведены консульские консультации между Азербайджаном и Эстонией (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Таллине состоялись консульские консультации между министерством иностранных дел Азербайджанской Республики и министерством иностранных дел Эстонской Республики.

Как сообщает Trend со ссылкой на МИД Азербайджана, азербайджанскую делегацию на консультациях возглавлял начальник Консульского департамента министерства иностранных дел Эмиль Сафаров, эстонскую делегацию - генеральный директор Консульского департамента министерства иностранных дел Тийна Нирк.

В ходе консультаций были обсуждены текущее состояние и перспективы отношений двух стран в консульской сфере, а также возможности расширения двусторонней договорно-правовой базы в этой сфере.

Кроме того, были затронуты вопросы расширения сотрудничества в сфере оказания эффективной консульской помощи в защите прав и интересов граждан обеих стран, состоялся обмен мнениями о визовой политике Азербайджанской Республики и Эстонской Республики.

Подчеркнута важность цифровизации и применения электронных услуг в этом направлении с целью обеспечения доступности и гибкости предоставления консульских услуг в соответствии с вызовами современной эпохи. Был осуществлен обмен опытом в этой области.

Также был рассмотрен ряд предложений по налаживанию связей между органами внутренних дел Азербайджанской Республики и Эстонской Республики, развитию двустороннего сотрудничества в сферах миграции, науки и образования.