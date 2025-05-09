Антониу Гутерриш поздравил нового Папу Римского с избранием

БАКУ /Trend/ - Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш поздравил новоизбранного Папу Римского Льва XIV.

Как передает Trend, об этом говорится в заявлении главы ООН.

Гутерриш выразил надежду на продолжение сотрудничества между ООН и Святым Престолом в целях построения устойчивого и справедливого мира.

"Я с нетерпением жду дальнейшего развития традиционного сотрудничества между ООН и Святейшим Престолом, в недавнем прошлом поддержанного Папой Франциском, в целях укрепления солидарности, содействия примирению и построения справедливого и прочного мира для всех", - сказал он.