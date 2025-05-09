Иран продолжает экспорт сырой нефти
Согласно отчету ОПЕК, в марте 2025 года добыча сырой нефти в Иране составила 3 335 000 баррелей в день. Это на 12 тысяч баррелей больше, чем в феврале.
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