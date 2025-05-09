Иран стремится увеличить свою долю в международной энергетической торговле

В центре внимания Ирана укрепление отношений с соседними странами и другими странами и использование возможностей международного сотрудничества. В данном контексте между Ираном и Россией будет наращиваться сотрудничество в нефтегазовой сфере.

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