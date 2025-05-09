Еженедельный обзор рынка драгоценных металлов Азербайджана
На этой неделе рынок драгоценных металлов Азербайджана показал разнонаправленную динамику. Золото и платина подорожали, при этом средняя цена золота снизилась по сравнению с предыдущей неделей.
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