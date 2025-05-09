Битва за умы: как Азербайджан отражает идеологические атаки

БАКУ /Trend/ - В XXI веке информационные войны стали полноправным инструментом международной политики. Они используются для ослабления государств, дестабилизации общественного сознания, изменения внешнеполитических ориентаций и даже провоцирования внутренних конфликтов. Азербайджан, как одно из ключевых государств Южного Кавказа, оказался в эпицентре идеологического противостояния, где информационные атаки становятся не менее опасными, чем дипломатическое давление или гибридные формы вмешательства.
Особенно остро эта проблема проявилась после Второй Карабахской войны в 2020 году и масштабного восстановления суверенитета в 2023 году. Успех Азербайджана на военном и дипломатическом фронтах вызвал раздражение в ряде западных и региональных столиц, а также активизацию недружественных информационных стратегий, нацеленных на подрыв легитимности Баку, дискредитацию армии, и делегитимацию государственной политики в глазах как международной, так и внутренней аудитории.
Информационные атаки охватывают широкий спектр тем: от искажения истории и пропаганды «геноцида армян» до подрыва религиозной гармонии, манипуляции экологическими темами (в частности, вокруг COP29), обвинений в авторитаризме, давления на азербайджанскую молодежь через Telegram-каналы, и целенаправленного шельмования первых лиц государства. Всё это — часть системной политико-идеологической войны, финансируемой, координируемой и технологически реализуемой при участии внешних акторов, включая НПО, СМИ, дипмиссии, разведывательные структуры и цифровые платформы.
Враждебные информационные стратегии: источники, цели и типология
1. Типы враждебной информации
Анализ выявляет несколько устойчивых типов информации, применяемых в войне против Азербайджана:
Фейковые новости (fake news) — целенаправленно искажённые
сообщения, часто распространяемые через Telegram, YouTube и
англоязычные порталы.
Дезинформация с элементами правды — манипулятивные публикации, основанные на фактах, но искажённые под определённый нарратив.
Псевдоэкспертные материалы — публикации под авторством «международных экспертов» и НПО, действующих по методичкам, например Human Rights Watch, Freedom House или Reporters Without Borders.
Культурно-ценностная подрывная информация — распространение контента, направленного на подрыв национальных ценностей, института семьи, армии, религии.
Гибридная экопропаганда — экологические обвинения (например, по Зангезурскому медно-молибденовому комбинату), цель которых — легитимация внешнего вмешательства.
Психологическая война и моральное деморализование — системные попытки внушить чувство изоляции, вины, страха и неопределённости в обществе.
2. Основные источники информации
Западные медиа-платформы: BBC, Deutsche Welle, France 24, Radio
Liberty, Eurasianet, OpenDemocracy и OC Media.
НПО и аналитические центры: Freedom House, Carnegie Europe, Human Rights Watch, Transparency International.
Телеграм-каналы и соцсети: армянские телеграм-платформы с азербайджанскими доменами, боты и каналы, маскирующиеся под независимую журналистику.
Армянская диаспора: через лоббистские структуры в США, Франции, Канаде и России (включая Armenian National Committee of America и European Armenian Federation).
Псевдожурналистские проекты: платформы, спонсируемые фондами George Soros' Open Society, European Endowment for Democracy, National Endowment for Democracy.
3. Цели информационной агрессии
Формирование образа Азербайджана как «авторитарного режима»,
«врага демократии» и «агрессора».
Подрыв доверия к армии, государственным институтам и руководству страны.
Привлечение международных санкций, изоляция от инвестиций и дискредитация внешней политики Баку.
Внедрение тревожных нарративов в молодёжную и интеллектуальную среду Азербайджана.
Эрозия единства между различными этноконфессиональными группами внутри страны.
Поддержка и создание симулякров «гражданского общества» как каналов внешнего давления.
Механизмы воздействия и технологии информационной агрессии
1. Конкретные примеры дезинформационных кампаний
А) Кампания «Автократия и COP29»
С осени 2023 года ряд европейских медиа начал активную кампанию, направленную на дискредитацию Азербайджана как страны-хозяина саммита COP29. Ключевые нарративы — «экологическая диктатура», «экспорт нефти за счёт экологии», «репрессии против экоактивистов». Эта линия активно продвигалась OC Media, Politico EU, Deutsche Welle, а также НПО вроде CEE Bankwatch Network и Climate Action Network.
Цель: сорвать имиджевый успех Азербайджана, подорвать его лидерство в климатической дипломатии, лишить Баку голоса в глобальной экологической повестке.
Б) Фейковая кампания «Преследования армян»
В начале 2024 года в соцсетях и англоязычных ресурсах стартовала координированная волна сообщений о якобы «геноциде армян» в Карабахе после 2023 года. Материалы сопровождались сфабрикованными фото, вырванными из контекста цитатами, интервью «беженцев», снятых в ереванских студиях.
Цель: создание прецедента для международного вмешательства, давление на МУС и механизм универсальной юрисдикции, а также попытка приравнять действия Азербайджана к преступлениям против человечности.
В) Атака через Telegram-каналы на молодёжную среду
С 2022 года наблюдается рост анонимных телеграм-каналов на азербайджанском и русском языках, ориентированных на молодёжь, вузы и либеральные круги. Примеры: «AzAlternativ», «Sivil Söz», «Gələcəyin cəmiyyəti». Под видом «просветительских» или «независимых» каналов вбрасывается контент с антимилитаристскими, антигосударственными и прозападными нарративами.
Цель: формирование «нового класса» оппозиционно настроенных молодых граждан, выведение их из национальной идентичности, внедрение идей гражданского неповиновения и восприятия Запада как единственной легитимной модели развития.
Г) Кампания дискредитации армии и ООС
Во время приграничных инцидентов и в ходе операции по установлению конституционного порядка в Карабахе (сентябрь 2023) активизировались фейки о «жестокостях азербайджанской армии». Фотографии и видео фальсифицировались или использовались из других регионов (например, Сирии или Ливии), а затем распространялись через армянские и западные ресурсы.
Цель: подрыв морального статуса ВС Азербайджана, деморализация офицеров и солдат, стимулирование антивоенного общественного мнения, попытка запустить санкционный механизм в рамках Совета Европы.
2. Используемые платформы и технологии
Telegram — главная платформа для анонимных вбросов, координации
сетей ботов, атак на конкретных людей (doxxing) и трансляции
контрнаративов.
Twitter (X) — платформа оперативной атаки через англоязычные треды с хештегами типа #FreeKarabakh, #BoycottCOP29, активно используется армянской и лоббистской сетью.
YouTube и TikTok — визуальное оформление нарративов, особенно в части «геноцида», «экоактивизма» и «социальной несправедливости».
Форумы и Reddit — особенно на субреддитах типа r/armenia, где формируются дискуссии и создаются цепочки вторичного распространения фейков.
Фондированные СМИ и сайты — Eurasianet, OC Media, JAMnews, публикующие материалы, переведённые на 4-5 языков, включая фарси, армянский, французский и турецкий.
3. Роль алгоритмов и искусственного интеллекта
По данным отчёта NATO StratCom Centre of Excellence (2024), активное использование ИИ в формировании deepfake-контента и генерации псевдоэкспертных статей стало новым оружием в гибридной войне. Азербайджан стал одной из целей «автоматизированных наративных атак», при которых ИИ создает сотни материалов, мимикрирующих под аналитические обзоры, но наполненных ложными фактами.
Особенно опасны:
модели генерации новостей в реальном времени (GPT-подобные
ИИ),
синтезированные голоса азербайджанских лидеров,
фейковые видеосвидетельства с якобы очевидцами «зачисток» в Карабахе.
Влияние дезинформации на общественное сознание и устойчивость государства
1. Эффекты на общественное мнение
Дезинформация оказывает многослойное воздействие на различные сегменты азербайджанского общества:
Молодёжь и студенты: подвержены влиянию через соцсети и
Telegram, где распространяются антипатриотические, антиармейские и
нигилистические нарративы. Формируется ложный образ «свободного
Запада» как альтернативы, при этом собственная государственность
подаётся как репрессивная и «отсталая».
Средний класс и интеллигенция: через псевдоэкспертные статьи и публикации НПО вбиваются сомнения в легитимности государственной политики. Особое внимание уделяется дискредитации религиозной терпимости, свободы слова и выборов.
Сельская периферия и религиозные круги: дезинформация активизирует попытки расшатать национальное единство на почве языка, веры и региональной принадлежности. Используются фейки о «гонениях на шиитов», «исламофобии», «запрете мечетей» и т.д.
По данным отчёта Центра анализа международных отношений (AIR Center, Баку, 2024), за 2023–2024 гг. в азербайджанском информационном пространстве было выявлено более 12 тысяч внешних вбросов деструктивного контента, из которых 65% распространялись на англоязычных и русскоязычных платформах, а 25% — на азербайджанском языке.
2. Угроза социальной стабильности
Уровень недоверия к институтам растёт в результате повторяемых
атак на МВД, ВС, МВД, ЦИК. Это может привести к снижению
мобилизационного потенциала в критических ситуациях.
Создаются искусственные поляризации в обществе — «прозападные против патриотов», «за экологию против за промышленность», «исламисты против светских» — которые в реальности не доминируют, но активно подпитываются извне.
Подрыв экономической стабильности через атаки на энергетические, транспортные и логистические проекты Азербайджана, включая Zəngəzur dəhlizi, TANAP, Bakı Limanı и т.д.
3. Геополитические последствия
Целью дезинформации является также:
Ослабление международной позиции Азербайджана — как надёжного
партнёра в энергетике, логистике и безопасности;
Создание юридических прецедентов для санкционного давления;
Внедрение в международные структуры (ЕС, ООН, Совет Европы) ложной картины происходящего;
Попытка навязать посредничество третьих сил в армяно-азербайджанском урегулировании.
Государственная политика и медиасопротивление: стратегии защиты
1. Действия государственных структур
Центр анализа стратегических коммуникаций (STRATCOM) в 2023 году
начал разрабатывать интегрированную систему реагирования на
дезинформацию.
Министерство цифрового развития и транспорта реализует проект по кибергигиене и верификации контента в государственных учреждениях.
Министерство иностранных дел запустило серию англоязычных платформ, включая «Real Caucasus» и «Truth in Action», для контрнаративов за рубежом.
2. Инструменты сопротивления медиапротива
Азербайджанские медиа активизировали борьбу на нескольких фронтах:
· Мониторинг и верификация: информационные ресурсы Baku Network,
Trend, Day.az активно отслеживают дезинформационные вбросы,
публикуют опровержения и формируют актуальные сводки по ключевым
темам внешнеполитической и внутренней информационной повестки.
· Аналитика и контрнаратив: аналитические центры, такие как The Air Center, Topchubashov Center, ADA Universiteti, а также медиаплатформы (Real TV, İTV) публикуют экспертные мнения, аналитические обзоры и геополитические материалы на азербайджанском, английском и русском языках, обеспечивая информационный паритет на международной арене.
· Международные коллаборации: азербайджанские эксперты участвуют в международных форумах, конференциях и аналитических платформах, а их публикации регулярно выходят в таких изданиях, как The National Interest, Modern Diplomacy, TRT World и других авторитетных англоязычных СМИ.
Фактчекинг и медиаграмотность: проекты типа “Fakt Yoxla”, “Təkzib et”, образовательные кампании в школах и вузах при поддержке Министерства образования и медиаинститутов.
Успешные кейсы противодействия дезинформации
Оперативное разоблачение фейка об «уничтожении культурного
наследия» в Карабахе (видеофейки из Алеппо, выданные за Агдам, были
вскрыты на уровне МИД и медиаэкспертов).
Международная правовая защита азербайджанских позиций на форумах ООН и ICJ (международный иск против Армении по вопросам разрушения экологии и минной войны).
Информационный ответ на кампанию против COP29: успешное вовлечение климатических экспертов и блогеров в формирование позитивного образа Азербайджана как энергетического и экологического моста.
Как укрепить устойчивость Азербайджана к информационной агрессии
1. Общие выводы
Азербайджан сегодня является объектом целенаправленной,
масштабной и многослойной информационной агрессии, в основе которой
лежат политико-идеологические интересы внешних акторов — от
отдельных государств и международных НПО до транснациональных
медиа-платформ.
Основной вектор атак направлен на подрыв легитимности государственного курса, фрагментацию общественного мнения, дестабилизацию внутренней стабильности и ослабление международных позиций страны.
Современная информационная война ведётся в гибридной форме — сочетая высокие технологии, платформенную логику соцсетей, психологическое манипулирование и правозащитную риторику, ориентированную на международную аудиторию.
Несмотря на отдельные успешные кейсы сопротивления, Азербайджан пока не обладает полной системой стратегической устойчивости в информационном пространстве. Это касается как нормативной базы, так и институциональной координации, кадрового потенциала, медиаграмотности и технологической независимости.
2. Стратегические рекомендации
А) Институциональное усиление
Создание национального Центра информационного суверенитета и
медиааналитики — с функциями мониторинга, анализа, прогноза,
экстренного реагирования, разработки стратегий контрпропаганды и
сопровождения международных юридических процессов.
Расширение полномочий STRATCOM и интеграция его с MFA, МВД, МО, Министерством образования и Советом по телевидению и радио в рамках единой системы стратегических коммуникаций.
B) Законодательные инициативы
Разработка закона о защите общества от информационных диверсий и
киберпровокаций, с чёткими критериями дезинформации, фейка и
информационного саботажа.
Создание механизмов межгосударственного реагирования на информационные атаки (в рамках ОТГБ, ОИС, Тюркского совета), включая возможность подачи жалоб в международные суды и цифровые платформы.
C) Поддержка национальных медиа
Финансирование и подготовка англоязычных и франкоязычных медиа,
ориентированных на международную аудиторию, с привлечением
профессионалов из сферы геополитической журналистики и digital
storytelling.
Поддержка документальных проектов, расследований, мультимедийных платформ, в том числе в формате YouTube-сериалов, подкастов, инфографики, кратких видеоформатов — с целью контратаковать враждебные нарративы.
D) Повышение медиаграмотности и гражданской устойчивости
Введение курсов медиабезопасности и цифрового суверенитета в
школьную и вузовскую программы — при поддержке Министерства
образования и медиапартнёров.
Создание интерактивных образовательных платформ по распознаванию дезинформации, методам фактчекинга, истории информационных войн.
Поддержка сети общественных медиаклубов и цифровых волонтёров, способных выступать первыми барьерами в защите информационного фронта.
E) Технологическая независимость
Ускоренное развитие национальных платформ мониторинга
ИИ-контента, распознавания deepfake и сетевого анализа ботов и
координированных кампаний.
Поддержка отечественных антибот-систем и алгоритмов проверки источников с возможностью оперативного реагирования на вбросы в соцсетях.
Дипломатическое давление на цифровые корпорации (Meta, Google, X, Telegram) с целью прозрачного модераторства, удаления фейков, деанонимизации враждебных сетей.
… Информационная война — это не абстракция и не кратковременная угроза. Это структурная, долговременная и стратегическая реальность, в которой Азербайджан должен действовать проактивно, системно и без иллюзий. Современное общество защищается не только армией и дипломатией, но и медиаинфраструктурой, культурной уверенностью, гражданской стойкостью.
Сегодняшний Азербайджан — это мишень. Завтрашний — может стать примером. Но только при условии, что информационная безопасность будет поставлена в один ряд с территориальной целостностью и энергетическим суверенитетом.