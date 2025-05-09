В СГБ была отмечена 102-я годовщина со дня рождения великого лидера Гейдара Алиева

БАКУ /Trend/ - По случаю 102-й годовщины со дня рождения почетного руководителя органов безопасности Азербайджана, общенационального лидера Гейдара Алиева начальник Службы государственной безопасности (СГБ) генерал-полковник Али Нагиев и сотрудники Службы почтили память великой личности в Аллее почетного захоронения, возложили венки и цветы к его могиле.

Как сообщили Trend в пресс-службе СГБ, также была почтена память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, к ее могиле были возложены цветы.

Затем на мероприятии, состоявшемся в актовом зале СГБ, минутой молчания была почтена светлая память общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов, отдавших свои жизни за территориальную целостность и суверенитет нашей страны, прозвучал Государственный Гимн.

Выступая на мероприятии, начальник СГБ генерал-полковник Али Нагиев сначала подробно рассказал о 25-летней славной деятельности великого лидера в органах безопасности, исключительных заслугах гениального руководителя в их развитии, а также о решительных шагах, предпринятых им в направлении национализации органов безопасности. Было отмечено, что идея преданности народу и государству, которая была заложена в органах безопасности Гейдаром Алиевым, всегда берется за основу личным составом Службы.

Генерал-полковник Али Нагиев отметил, что период руководства Азербайджаном общенациональным лидером Гейдаром Алиевым вписан в историю страны золотыми буквами, он сопровождался всесторонним развитием всех сфер в республике, непрерывным прогрессом и подъемом Азербайджана, а также формированием стратегии государственности, усилением национальной идеи и укреплением независимости.

Подчеркнув, что под руководством Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, успешно продолжающего политическую линию великого лидера, наша страна уверенно движется к новым вершинам и достигает больших успехов во всех направлениях, начальник Службы сказал, что благодаря вниманию и заботе главы государства деятельность органов безопасности также поднялась на качественно новый уровень, и задачи, возложенные на сотрудников Службы, и впредь будут выполняться достойно.

Затем мероприятие продолжилось другими выступлениями, и сотрудникам, отличившимся в службе, были вручены награды.

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