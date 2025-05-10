Центр обеспечения здравоохранения Азербайджана закупает химические вещества
Желающие принять участие в тендере должны представить свои предложения не позднее 12:00 (GMT+4) 13 июня. Открытие тендерных пакетов состоится также 13 июня в 12:00 (GMT+4).
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