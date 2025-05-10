Служба при ADSEA приобретает насосные агрегаты погружного типа
Объединенная служба водоснабжения крупных городов Азербайджана объявила тендер на закупку насосных агрегатов погружного типа и электрических глубинных насосных агрегатов. Участники должны подать свои предложения в установленный срок, а вскрытие тендерных пакетов состоится в тот же день.
Доступ к платной информации предоставляется по подписке
Если Вы уже имеете аккаунт, пожалуйста, авторизуйтсь
Подписка на платные материалы
Получите доступ ко всем предложениям от Trend, а также к контенту мирового класса по одной подписке или лицензионному контенту напрямую с помощью кредитной карты.
- AZN
- USD
- EUR
- RUB