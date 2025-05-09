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Фильм Эльмара Байрамова "Дыхание" завоевал награду на международном фестивале (ФОТО)

Общество Материалы 9 мая 2025 09:33 (UTC +04:00)
Фильм Эльмара Байрамова "Дыхание" завоевал награду на международном фестивале (ФОТО)
Фото: Государственный комитет по работе с диаспорой Азербайджанской Республики

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Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
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БАКУ /Trend/ - Короткометражный фильм "Дыхание" (Breath, Nəfəs) азербайджанского режиссера Эльмара Байрамова, проживающего в США, был удостоен "Cпециальной премии жюри" на II Международном кинофестивале Turan в Измире (Турция).

Об этом в пятницу сообщает Trend со ссылкой на Государственный комитет по работе с диаспорой Азербайджана.

Фестиваль, целью которого является демонстрация фильмов из разных стран тюркского мира и укрепление культурных связей, получил 1675 заявок из 80 стран. Азербайджан представил 32 фильма, Турция — 324, Казахстан — 17, Узбекистан — 13, Туркменистан — 10, Кыргызстан — 7. Фильмы, вносящие вклад в культуру тюркского мира, были награждены в 10 различных номинациях. В рамках фестиваля также были организованы три выставки и восемь специальных мероприятий.

Фильм "Дыхание" был высоко оценён жюри за поэтический подход к таким глубоким темам, как стойкость человеческого духа и сила памяти. Фильм посвящен пленным Первой Карабахской войны.

В фильме отражены тяжелые последствия войны, акцентировано внимание на психологических травмах, которые сохраняются даже в послевоенный период. Также подчеркиваются сложности, с которыми сталкиваются люди при реинтеграции в общество после войны. Съемки проходили в Азербайджане, а фильм был создан в рамках сотрудничества компаний Old Stone Pictures и Black Garden Company с Фондом поддержки азербайджанской диаспоры",- отмечается в информации Госкомитета.

Подробную информацию о фестивале, который проходил в Измире с 3 по 6 мая можно получить по ссылке.

Отметим, что в 2023 году при поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой и Фонда Гейдара Алиева состоялась презентация фильма "Дыхание" в городах Нью-Йорк и Бостон (США).

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Фильм Эльмара Байрамова "Дыхание" завоевал награду на международном фестивале (ФОТО)
Фильм Эльмара Байрамова "Дыхание" завоевал награду на международном фестивале (ФОТО)
Фильм Эльмара Байрамова "Дыхание" завоевал награду на международном фестивале (ФОТО)
Фильм Эльмара Байрамова "Дыхание" завоевал награду на международном фестивале (ФОТО)
Фильм Эльмара Байрамова "Дыхание" завоевал награду на международном фестивале (ФОТО)
Фильм Эльмара Байрамова "Дыхание" завоевал награду на международном фестивале (ФОТО)
Фильм Эльмара Байрамова "Дыхание" завоевал награду на международном фестивале (ФОТО)
Фильм Эльмара Байрамова "Дыхание" завоевал награду на международном фестивале (ФОТО)
Фильм Эльмара Байрамова "Дыхание" завоевал награду на международном фестивале (ФОТО)
Фильм Эльмара Байрамова "Дыхание" завоевал награду на международном фестивале (ФОТО)
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