Назван объем торговых операций между Азербайджаном и США в I квартале 2025 г.

БАКУ /Trend/ - В январе-марте этого года объем торговых операций между Азербайджаном и Соединенными Штатами Америки (США) составил 133,7 миллиона долларов США.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет Азербайджана.

Согласно информации, это на 31 миллион долларов США или на 18,8 процента, меньше по сравнению с аналогичным показателем за те же месяцы 2024 года.

В отчетный период объем товарооборота с США составил 1,11 процента от общего объема внешней торговли Азербайджана.

В январе-марте текущего года Азербайджан экспортировал в США товары на сумму 15,7 миллиона долларов США. Это на 3,4 миллиона долларов США или на 27,3 процента больше в сравнении с аналогичным периодом 2024 года.

В январе-марте 2025 года объем импорта из США в Азербайджан составил 118 миллионов долларов США, что на 34,4 миллиона долларов США или на 22,6 процента, меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Кроме того, за первые три месяца этого года из Азербайджана в США было экспортировано ненефтяных продуктов на сумму 15,7 миллиона долларов США, что на 149 миллионов долларов США или в 10,5 раза меньше, чем за тот же период 2024 года.

Отметим, что в январе-марте этого года объем внешнеторгового оборота Азербайджана вырос на 24,3 процента и составил 12 миллиардов долларов США.

Согласно информации, за последний год объем экспорта в стране вырос на 6,7 процента, или на 401,75 миллиона долларов США и достиг 6,4 миллиарда долларов, а объем импорта увеличился на 52,6 процента, или на 1,9 миллиарда долларов США, составив 5,7 миллиарда долларов.

В отчетный период положительное сальдо внешней торговли составило 722,9 миллиона долларов США, что на 1,5 миллиарда долларов, или в 3,1 раза меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.