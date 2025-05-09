Стали известны доходы Азербайджана от экспорта органических химических соединений
В первом квартале этого года Азербайджан увеличил доходы от экспорта органических химических соединений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, несмотря на снижение объема. Экспорт составил небольшую долю от общего объема внешней торговли страны. Импорт этих соединений в страну значительно сократился по сравнению с прошлым годом.
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