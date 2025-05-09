Обнародованы данные по импорту Азербайджаном транспортных средств спецназначения

БАКУ /Trend/ - В январе-марте текущего года в Азербайджан было импортировано 98 единиц моторных транспортных средств специального назначения.

Об этом в пятницу сообщает Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет Азербайджана.

Согласно информации, стоимость импорта данного количества транспортных средств составила 8,8 миллиона долларов США.

Объем импорта этих транспортных средств по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократился на 7 единиц, или 6,7 процента в количественном и на 1,8 миллиона долларов США, или на 16,7 процента в стоимостном выражении.

Так, в первом квартале прошлого года в Азербайджан было импортировано 105 единиц моторных транспортных средств специального назначения на сумму 10,6 миллиона долларов США.

В отчетный период средняя импортная цена одной единицы моторной транспортной техники специального назначения составила 89,7 тысячи долларов США, что на 11,3 тысячи долларов США, или 11,2 процента меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Тогда эта цена составляла 101 тысячу долларов США.

Отметим, что к моторным транспортным средствам специального назначения относятся, в частности, пожарные машины, автомобили скорой помощи, коммунальная техника и др.