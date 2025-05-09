Азербайджан увеличил объем продаж йода в Россию

БАКУ /Trend/ - В январе-феврале этого года из Азербайджана в Россию было экспортировано 6,6 тонны йода.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Госкомстат Азербайджана.

Согласно информации, доход от экспорта в этом объеме составил 396 тысяч долларов США.

Объем экспорта йода в Россию по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в количественном выражении увеличился на 3,1 тонны или на 88,5 процента, а в стоимостном — на 134 тысячи долларов США или на 51,1 процента.

В январе-феврале 2024 года из Азербайджана в Россию было экспортировано 3,5 тонны йода на сумму 262 тысячи долларов США.

Отметим, что в первом квартале этого года в Азербайджане было произведено 44 тонны йода. Производство йода снизилось на 9,7 процента или на 4,7 тонны, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В январе-марте прошлого года в Азербайджане было произведено 48,7 тонны йода.