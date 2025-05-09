Иран увеличил импорт продукции из Таджикистана

В прошлом иранском году импорт Ираном продукции составил 39 миллионов тонн на сумму около 66,3 миллиарда долларов. Импорт продукции по сравнению с предыдущим годом вырос на 9,77 процента в стоимостном выражении и на 4,39 процента в весовом. Отметим, что при импорте продукции Иран, в первую очередь, ориентируется на ввоз необходимых товаров, и одновременно налагает определенные ограничения на импорт в страну продукции, которая производится внутри страны.

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