Агентство продовольственной безопасности Азербайджана закупает медпринадлежности для взятия образцов
Агентство продовольственной безопасности Азербайджана объявило тендер на закупку медицинских принадлежностей для взятия образцов. Участники должны подать свои предложения в установленный срок. Вскрытие тендерных пакетов состоится в тот же день.
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