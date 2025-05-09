Сократился объем кредитов в жилищном и строительном секторах Ирана

БАКУ /Trend/ - В 1-м месяце текущего иранского года (21 марта-20 апреля 2025 г.) кредиты, предоставленные иранскими банками в жилищном и строительном секторах, снизились на 29,7% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года (20 марта-19 апреля 2024 г.).

По информации Trend, об этом говорится в статистике Центрального банка Ирана.

В 1-м месяце текущего иранского года кредиты иранских банков жилищному и строительному секторам составили 111 триллионов риалов (около 199 миллионов долларов). В 1-м месяце прошлого года иранскими банками были выданы кредиты жилищному и строительному секторам на сумму 158 трлн риалов (около 3,77 млрд долларов США).

Статистика показывает, что в первом месяце иранские банки предоставили кредиты на сумму 72,4 триллиона риалов (около 130 миллионов долларов) в качестве оборотного капитала жилищному и строительному секторам.

За указанный период было выдано кредитов на строительство жилья на сумму 35,9 трлн риалов (около 64,7 млн долларов США).

В статистике отмечается, что в указанном месяце было выдано 1,85 трлн риалов (около 3,33 млн долларов) кредитов на девелоперские работы в жилищном и строительном секторах и 184 млрд риалов (около 331 тыс. долларов) кредитов на самозанятость.

В 1-м месяце иранские банки выдали кредиты на сумму 84 млрд риалов (около 151 тыс. долларов) на покупку личных средств в жилищном и строительном секторах и 21 млрд риалов (около 37,8 тыс. долларов) на ремонтные работы.

Отметим, что в Иране в 1-м месяце банки и финансовые учреждения предоставили кредиты в различных секторах на сумму 3,31 квадриллиона риалов (около 6,09 миллиарда долларов). Кредиты, выданные в 1-м месяце, выросли на 61,4% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.