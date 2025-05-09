Президент Ильхам Алиев поздравил Фридриха Мерца

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Федеральному Канцлеру Федеративной Республики Германия Фридриху Мерцу, сообщает в пятницу Trend.

"Уважаемый господин Федеральный Канцлер,

Сердечно поздравляю Вас с избранием на должность Федерального Канцлера Федеративной Республики Германия, желаю успехов в предстоящей ответственной деятельности на благо дружественного народа Германии.

Азербайджано-германские отношения имеют обширную повестку дня. Мы придаем большое значение развитию отношений дружбы и сотрудничества между нашими странами во всех направлениях, в частности, в области экономики, торговли, энергетики, в том числе альтернативной и возобновляемой энергии, в гуманитарной и других сферах.

Верю, что мы будем прилагать совместные усилия для дальнейшего укрепления отношений между Азербайджаном и Германией, расширения представляющего взаимный интерес сотрудничества на двустороннем и многостороннем уровнях и наполнения его новым содержанием в интересах наших народов.

Еще раз искренне поздравляю Вас, желаю Вашему дружественному народу постоянного процветания",- говорится в письме.