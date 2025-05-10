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Группе азербайджанских военнослужащих предоставлены квартиры (ФОТО)

Общество Материалы 10 мая 2025 14:40 (UTC +04:00)
Группе азербайджанских военнослужащих предоставлены квартиры (ФОТО)

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - В целях обеспечения исполнения соответствующего указа Президента Азербайджанской Республики "О мерах по усилению социальной защиты военнослужащих Вооруженных сил Азербайджанской Республики" продолжается деятельность по предоставлению военнослужащим постоянного жилья.

Об этом Trend сообщили в минобороны.

Было отмечено, что группе военнослужащих, отслуживших безупречно 20 календарных лет и более (находящимся на военной службе, уволенным в запас или их наследникам), были предоставлены квартиры в жилом комплексе MİDA, расположенном в городе Сумгайыт.

Отметим, что программа обеспечения жильем реализуется поэтапно, и работа, направленная на улучшение социального благополучия военнослужащих, будет продолжена и в дальнейшем.

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Группе азербайджанских военнослужащих предоставлены квартиры (ФОТО)
Группе азербайджанских военнослужащих предоставлены квартиры (ФОТО)
Группе азербайджанских военнослужащих предоставлены квартиры (ФОТО)
Группе азербайджанских военнослужащих предоставлены квартиры (ФОТО)
Группе азербайджанских военнослужащих предоставлены квартиры (ФОТО)
Группе азербайджанских военнослужащих предоставлены квартиры (ФОТО)
Группе азербайджанских военнослужащих предоставлены квартиры (ФОТО)
Группе азербайджанских военнослужащих предоставлены квартиры (ФОТО)
Группе азербайджанских военнослужащих предоставлены квартиры (ФОТО)
Группе азербайджанских военнослужащих предоставлены квартиры (ФОТО)
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