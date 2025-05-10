Группе азербайджанских военнослужащих предоставлены квартиры (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В целях обеспечения исполнения соответствующего указа Президента Азербайджанской Республики "О мерах по усилению социальной защиты военнослужащих Вооруженных сил Азербайджанской Республики" продолжается деятельность по предоставлению военнослужащим постоянного жилья.

Об этом Trend сообщили в минобороны.

Было отмечено, что группе военнослужащих, отслуживших безупречно 20 календарных лет и более (находящимся на военной службе, уволенным в запас или их наследникам), были предоставлены квартиры в жилом комплексе MİDA, расположенном в городе Сумгайыт.

Отметим, что программа обеспечения жильем реализуется поэтапно, и работа, направленная на улучшение социального благополучия военнослужащих, будет продолжена и в дальнейшем.

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