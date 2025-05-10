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Президент Ильхам Алиев: На втором этапе в Кенгерли будет построено больше домов

Политика Материалы 10 мая 2025 16:33 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: На втором этапе в Кенгерли будет построено больше домов
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджанской Республики

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Все эти мучительные годы (годы оккупации - ред.) остались позади. Сейчас вы возвращаетесь и вернулись в родной край, для вас созданы прекрасные условия. Село Кенгерли радует глаз.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на встрече с жителями, переселившимися в село Кенгерли Агдамского района.

«Это первый этап восстановления, реконструкции села. 292 дома готовы, предоставляются в ваше распоряжение. На втором этапе будет построено больше домов», - отметил глава государства.

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