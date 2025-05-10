Начавшиеся с возвращения общенационального лидера Гейдара Алиева в Баку последующие 10 лет стали важным историческим этапом, когда в Азербайджане были заложены основы будущего развития

БАКУ/ Trend - Последующие 10 лет, начавшиеся с возвращения общенационального лидера Гейдара Алиева 9 июня 1993 года в Баку и избрания его 15 июня Председателем Верховного Совета, стали важным историческим этапом, когда в Азербайджане было создано и укреплено независимое государство, заложены основы будущего развития.

Как сообщает Trend, об этом говорится в статье руководителя Администрации Президента Азербайджанской Республики Самира Нуриева "Конституция и суверенитет: основные столпы политического наследия Гейдара Алиева".

Руководитель Администрации Президента подчеркнул, что в 1993-2003 годах, в условиях агрессии Армении против Азербайджана и оккупации 20 процентов наших земель, в короткие сроки были решены вопросы обеспечения общественно-политической стабильности, безопасности, перестройки механизма государственного управления и экономической системы, построения международных отношений в соответствии с высшими целями государства и народа и другие жизненно важные вопросы, созданы основы государственной независимости и суверенитета Азербайджана. Эти основы нашли свое отражение в подготовленной под непосредственным руководством общенационального лидера Гейдара Алиева Конституции Азербайджанской Республики, которая была принята на всенародном референдуме 12 ноября 1995 года.