Азербайджан вновь начал закупать натуральный мед из Украины

В январе-феврале в Азербайджан была импортирована 41 тонна меда. Килограмм меда, закупленного в Украине в первые два месяца этого года, стоил в среднем 5 долларов США.

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