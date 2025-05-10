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В Баку пройдет IV Фестиваль литературы и книги тюркского мира

Культура Материалы 10 мая 2025 15:53 (UTC +04:00)
В Баку пройдет IV Фестиваль литературы и книги тюркского мира

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ - В Баку с 24 по 31 мая при организационной поддержке Международного союза тюркских авторов состоится IV Фестиваль литературы и книги тюркского мира, сообщает Trend Life.

Фестиваль пройдет в парке Национальной академии наук Азербайджана (около ст. метро "Эльмляр Академиясы").

Каждый из дней фестиваля будет посвящен одной из стран – Азербайджану, Кыргызстану, Узбекистану, Венгрии, Казахстану, Турции, Туркменистану и Турецкой Республике Северного Кипра.

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