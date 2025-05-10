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Контакты по делимитации границы между Азербайджаном и Арменией будут продолжены - Джейхун Байрамов

Политика Материалы 10 мая 2025 12:07 (UTC +04:00)
Контакты по делимитации границы между Азербайджаном и Арменией будут продолжены - Джейхун Байрамов

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Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
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БАКУ /Trend/ - Контакты, связанные с процессом делимитации, будут продолжены.

Как сообщает Trend, об этом заявил сегодня журналистам министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов во время посещения Аллеи почетного захоронения в связи со 102-летием общенационального лидера Гейдара Алиева.

"В марте завершились переговоры по тексту мирного соглашения. Однако в настоящее время у азербайджанской стороны есть определенные ожидания от Армении.

Эти ожидания связаны с исключением из конституции Армении территориальных претензий к Азербайджану, а также упразднением Минской группы.

Ранее уже состоялся ряд контактов по делимитации. Этот процесс будет продолжен", - отметил он.

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