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Азербайджанский народ чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)

Политика Материалы 10 мая 2025 12:58 (UTC +04:00)
Азербайджанский народ чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)

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Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
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БАКУ /Trend/ - Сегодня исполняется 102 года со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

Как сообщает в субботу Trend, представители общественности страны приходят в Аллею почетного захоронения в Баку, чтобы посетить могилу общенационального лидера и выразить свое глубокое уважение и почтение его памяти.

Среди них ветераны Отечественной войны Азербайджана, военнослужащие, представители государственных организаций, деятели науки и культуры, ветераны войны и труда.

Многочисленные посетители Аллеи почетного захоронения возлагают букеты цветов на могилу общенационального лидера.

ФОТО - Ханлар Ализаде

Азербайджанский народ чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
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