Государственное морское и портовое агентство Азербайджана закупает оборудование для ИКТ

Государственное морское и портовое агентство Азербайджана объявило тендер на закупку ИКТ-оборудования и аксессуаров. Участники должны подать свои предложения в установленный срок, а вскрытие тендерных пакетов состоится в тот же день.

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