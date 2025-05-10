Руководство министерства обороны Азербайджана посетило Аллею почетного захоронения (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - По случаю 102-й годовщины со дня рождения Общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева 10 мая министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и другие представители руководящего состава министерства посетили Аллею почётного захоронения.

Об этом Trend сообщили в минобороны.

"Руководство министерства обороны возложило венок и цветы на могилу Общенационального лидера, почтив его светлую память.

Затем были возложены цветы на могилу выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханым Алиевой, почтена ее светлая память", - говорится в информации ведомства.

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