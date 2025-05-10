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Руководство министерства обороны Азербайджана посетило Аллею почетного захоронения (ФОТО)

Общество Материалы 10 мая 2025 14:16 (UTC +04:00)
Руководство министерства обороны Азербайджана посетило Аллею почетного захоронения (ФОТО)

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - По случаю 102-й годовщины со дня рождения Общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева 10 мая министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и другие представители руководящего состава министерства посетили Аллею почётного захоронения.

Об этом Trend сообщили в минобороны.

"Руководство министерства обороны возложило венок и цветы на могилу Общенационального лидера, почтив его светлую память.

Затем были возложены цветы на могилу выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханым Алиевой, почтена ее светлая память", - говорится в информации ведомства.

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Руководство министерства обороны Азербайджана посетило Аллею почетного захоронения (ФОТО)
Руководство министерства обороны Азербайджана посетило Аллею почетного захоронения (ФОТО)
Руководство министерства обороны Азербайджана посетило Аллею почетного захоронения (ФОТО)
Руководство министерства обороны Азербайджана посетило Аллею почетного захоронения (ФОТО)
Руководство министерства обороны Азербайджана посетило Аллею почетного захоронения (ФОТО)
Руководство министерства обороны Азербайджана посетило Аллею почетного захоронения (ФОТО)
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