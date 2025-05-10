Пакистан и Индия достигли соглашения о прекращении огня - Трамп

БАКУ /Trend/ - Пакистан и Индия достигли соглашения о прекращении огня.

Об этом сегодня написал Президент США Дональд Трамп в своем аккаунте на платформе Truth Social, сообщает Trend.

"Рад сообщить, что после длившихся всю ночь переговоров при посредничестве Соединенных Штатов Индия и Пакистан договорились о полном и немедленном прекращении огня. Поздравляю обе страны, проявившие здравый смысл и большую мудрость", - говорится в публикации.

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