Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. В мире
  3. Другие страны

Пакистан и Индия достигли соглашения о прекращении огня - Трамп

Другие страны Материалы 10 мая 2025 17:20 (UTC +04:00)
Пакистан и Индия достигли соглашения о прекращении огня - Трамп
Фото: Дональд Трамп / Instagram

Читайте Trend в

Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Пакистан и Индия достигли соглашения о прекращении огня.

Об этом сегодня написал Президент США Дональд Трамп в своем аккаунте на платформе Truth Social, сообщает Trend.

"Рад сообщить, что после длившихся всю ночь переговоров при посредничестве Соединенных Штатов Индия и Пакистан договорились о полном и немедленном прекращении огня. Поздравляю обе страны, проявившие здравый смысл и большую мудрость", - говорится в публикации.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости