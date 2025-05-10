Вырос объем экспорта Азербайджана в ненефтяном секторе

БАКУ /Trend/ - Объем экспорта Азербайджана в ненефтяном секторе в январе-апреле 2025 года составил 1,1 миллиарда долларов США, увеличившись на 18 процентов по сравнению с соответствующим периодом 2024 года.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на апрельский выпуск "Обзора экспорта", опубликованный Центром анализа экономических реформ и коммуникаций.

Согласно информации, за этот период объем экспорта продовольственных товаров вырос на более чем двенадцать процентов и составил 300,1 миллиона долларов США.

В течение первых четырёх месяцев текущего года среди экспортируемых товаров ненефтегазового сектора экспорт продукции химической промышленности вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 35 миллионов долларов США, или на 42,5 процента, сахар — на 1,9 миллиона долларов США, или на 25,8 процента, черные металлы и изделия из них — на 4,1 миллиона долларов США, или на 16,7 процента, фрукты и овощи — на 26,8 миллиона долларов США, или на 14,8 процента, алюминий и изделия из него — на 6,1 миллиона долларов США, или на 9,8 процента, хлопчатобумажная пряжа — на 360,9 тысячи долларов США, или на 5,3 процента.

В январе-апреле 2025 года объем экспорта аграрной продукции вырос на 14 процентов и составил 232,7 миллиона долларов США, объем экспорта агропромышленной продукции - на 7,9 процента и достиг 90,8 миллиона долларов США. В целом совместный объем экспорта аграрной и агропромышленной продукции увеличился на 12,2 процента и составил 323,57 миллиона долларов США.