Частный сектор Ирана наращивает производство автомобилей
В первом месяце частный сектор Ирана произвел более 12 тысяч автомобилей различных типов. За аналогичный период прошлого года частным сектором было произведено 10,8 тысячи автомобилей.
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