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Сегодня исполняется 102 года со дня рождения Общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева

Политика Материалы 10 мая 2025 00:05 (UTC +04:00)
Сегодня исполняется 102 года со дня рождения Общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Сегодня, 10 мая исполняется 102 года со дня рождения Общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева.

Великий лидер Гейдар Алиев спас азербайджанскую государственность. Именно благодаря ему Азербайджан смог пережить тяжелые и жесткие испытания, встать на путь стабильности и устойчивого развития. Он создал фундамент, на котором были достигнуты беспрецедентные экономические и геополитические успехи независимого Азербайджана.

Возглавив в 1969 году советский Азербайджан, Общенациональный лидер добился превращения республики в одну из самых процветающих в СССР. Закономерно, что его политическая карьера продолжилась в Москве - Гейдар Алиев стал одним из высших руководителей Советского Союза. Однако интриги, которые строил Михаил Горбачев и его армянские приспешники, привели к отставке Гейдара Алиева в 1987 году. Это привело к целому ряду трагедий, случившихся буквально за несколько лет: событиям 20 Января в Баку, беспорядкам в Сумгайыте, Ходжалинскому геноциду, а мировое армянство попыталось воспользоваться этим хаосом и реализовать идею т.н. "Великой Армении", которую оно вынашивало последние 200 лет.

Этим планам помешала воля азербайджанского народа, призвавшего Общенационального лидера. Откликнувшись на зов миллионов азербайджанцев, Гейдар Алиев возглавил независимый Азербайджан и спас его от распада. Общенациональному лидеру пришлось бороться одновременно с армянскими оккупантами, эмиссарами с юга и севера, провокаторами всех мастей, местными авантюристами от политики, полевыми командирами, которых мало интересовала целостность страны, они рвали республику на части.

С возвращением великого лидера Гейдара Алиева в истории независимого Азербайджана была открыта новая страница: достигнуто прекращение огня в зоне армяно-азербайджанского конфликта, установлена внутриполитическая стабильность, подписан "Контракт века", начали осуществляться крупные проекты, выстраиваться международный имидж Азербайджана и многое другое. Личность Гейдара Алиева, его авторитет и талант играли во всем этом решающую роль.

Период с 1993 по 2003 годы стал важным этапом в новейшей истории страны: великий лидер Гейдар Алиев спас национальную государственность и создал основу для устойчивого развития Азербайджана. На этом прочном фундаменте, учитывая сложнейшую мировую ситуацию, современные геополитические риски и непростые события, происходящие в мире, сегодня Президент Ильхам Алиев - политик мирового уровня - создал современную, заявившую о себе в международном масштабе страну. Была выстроена прочная и стабильно развивающаяся экономика и сформирована армия XXI века. Выстроены отношения с ключевыми иностранными союзниками, что позволило существенно укрепить позиции страны на международной арене. Был сформирован фундамент, на котором построено сильное, мощное государство, мотивированное и способное самостоятельно вершить свою судьбу, не завися при этом ни от кого. Президент Ильхам Алиев выполнил историческую миссию по освобождению азербайджанских земель от армянской оккупации: была одержана Победа в 44-дневной Отечественной войне. А в 2023 году наша страна восстановила суверенитет на всей своей территории: в результате молниеносной операции всего за сутки был раз и навсегда закрыт вопрос армянского сепаратизма на азербайджанской земле. Благодаря Президенту Ильхаму Алиеву впервые за 200 лет Азербайджан не потерял, а вернул потерянные земли. Таким образом главой государства была сформирована новая реальность в регионе, которая, мы уверены, приведет Азербайджан к дальнейшему процветанию и еще большему повышению роли нашей страны в мировой политике.

По прошествии лет становятся по-настоящему видны масштаб, а также историческая значимость решений, принятых великим лидером Гейдаром Алиевым десятилетия назад. Современный Азербайджан - признанный лидер региона.

Именно таким хотел видеть Азербайджан Гейдар Алиев.

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