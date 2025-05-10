Лидеры Узбекистана и России обсудили актуальную повестку двусторонних отношений

БАКУ/ Trend/ - 9 мая в рамках программы мероприятий в городе Москве состоялась встреча Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева и Президента Российской Федерации Владимира Путина, передает Trend.

В начале беседы главы двух государств обменялись теплыми поздравлениями по случаю 80-летия Победы.

Были рассмотрены вопросы дальнейшего расширения и укрепления узбекско-российских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества в контексте практической реализации договоренностей, достигнутых в ходе визита Президента России в Узбекистан в мае прошлого года.

Подчеркнута важность принятия скоординированных мер, направленных на сохранение динамики торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

Особое внимание уделено ускорению подготовки и реализации проектов в приоритетных отраслях экономики, а также стимулированию кооперационных связей между регионами.

С глубоким удовлетворением отмечены плодотворные гуманитарные обмены, прежде всего в области культуры, искусства, науки и образования.

Лидеры Узбекистана и России также обменялись мнениями по вопросам международной повестки.