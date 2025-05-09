Азербайджан сократил объем импорта натурального меда из России
Фото: Азертадж
Азербайджан сократил импорт натурального меда из России в начале этого года. Основными поставщиками меда стали Украина, Турция и Россия.
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