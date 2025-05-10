Аушвиц глазами Майи Багировой: Я всегда боялась посещать такие места… (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Наша соотечественница из Франции, лауреат международных конкурсов, фотограф Майя Багирова поделилась с Trend Life фото и впечатлениями о посещении Комплекса концентрационных лагерей Аушвиц (ныне - польский город Освенцим).

Аушвиц был крупнейшим нацистским лагерем смерти во времена "третьего рейха". Здесь были убиты по меньшей мере 1,1 миллиона человек, из которых около 1 миллиона составляли евреи, поэтому он стал одним из главных символов Холокоста. Лагерь был освобождён 27 января 1945 года советскими войсками. День освобождения лагеря установлен ООН как Международный день памяти жертв Холокоста. На территории лагеря в 1947 году был создан музей, который включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Музей зарегистрирован в Государственном реестре музеев Польши.

"Я всегда боялась посещать такие места, как Аушвиц. Я - человек очень чувствительный и сентиментальный. Всё, что связано с болью, глубоко въедается в мою память и остаётся надолго. Я знала, что если однажды увижу это место своими глазами, оно не выйдет из моей головы. Оно останется во мне — в мыслях, в теле, в образах, которые уже невозможно будет стереть.

Талантливый пианист Эльдениз Алекбарзаде, предложил съездить в Краков, а оттуда - в Освенцим. Он сказал: "Ты заодно и поснимаешь". Я не была уверена, что хочу туда ехать. Не знала, готова ли я действительно прочувствовать эту боль. Но я согласилась. Мне казалось важным не убегать.

Когда мы приехали в Аушвиц, первое, что я почувствовала - это не холод и не страх. Я почувствовала, что дышать стало трудно. В этом месте воздух другой. Он как будто сжат под весом того, что здесь произошло. Всё пространство наполнено тишиной, в которой слышны крики. Стены будто хранят воспоминания. Обувь лежит в витринах, как напоминание о людях, которые больше никогда не вернутся. Очки, волосы, чемоданы — всё это выглядит как доказательства преступления, которое никогда нельзя забыть", - поделилась Майя.

По ее словам, она не могла фотографировать это просто как зритель.

"Это не "тема" для меня - это часть моей истории. С семьёй мы три года жили в Израиле, в Беэр-Шеве. Моя мама очень любила этот город. И до сих пор она вспоминает, как один мужчина каждый день стоял на одном и том же месте и играл мелодию из "Списка Шиндлера". Для неё этот звук стал частью города - как тихое напоминание о памяти, которая живёт рядом с нами, сквозь время, в музыке, в людях, в улицах. Сегодня антисемитизм звучит иначе - в "шутках", в косых взглядах, в словах, сказанных полушёпотом...

Мои фотографии из Аушвица - это не просто документальные кадры. Это мой способ прожить, осмыслить и сохранить то, что нельзя забывать. Я не стремилась к "красивым" кадрам. Я просто пыталась быть честной. Пыталась увидеть, почувствовать и передать. Для меня это не только об истории. Это - про сегодняшний мир. Про то, как важно помнить. Про то, что ненависть по-прежнему существует. И про то, как боль может стать голосом. Эти фотографии я посвятила тем, кто не смог рассказать свою историю. Тем, чьи имена исчезли в списках. Тем, кто смотрел на этот мир в последний раз сквозь решётки лагерей.

И если 9 мая мы вспоминаем победу над нацизмом, то для меня настоящая победа - это день, когда в мире не останется места для ненависти. Когда быть собой - евреем, мусульманином, христианином, женщиной, мужчиной, просто человеком - не будет означать опасность. Когда не нужно будет прятать свою фамилию, веру, акцент или лицо. Когда память станет защитой, а не просто тенью прошлого. Когда она станет фундаментом будущего, в котором есть место каждому", - сказала М.Багирова.

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