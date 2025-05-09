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Рейсы по маршруту Баку-Москва-Баку возобновлены и выполняются в штатном режиме - AZAL

Общество Материалы 9 мая 2025 11:17 (UTC +04:00)
Рейсы по маршруту Баку-Москва-Баку возобновлены и выполняются в штатном режиме - AZAL
Фото: AZAL

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Рейсы по маршруту Баку-Москва-Баку возобновлены и выполняются в штатном режиме.

Об этом в пятницу Trend сообщили в пресс-службе ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL).

"В связи со снятием ограничений на использование воздушного пространства над Москвой (Россия), рейсы авиакомпании AZAL по маршруту Баку–Москва–Баку были возобновлены с вечера предыдущего дня и теперь выполняются по расписанию в штатном режиме",- говорится в сообщении AZAL.

Напомним, что вчера запланированные рейсы авиакомпании AZAL из Баку в Москву под номерами J2-181 (аэропорт "Домодедово") и J2-807 (аэропорт "Внуково") были отложены из-за действовавших ограничений на некоторых участках маршрута.

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