Еженедельный обзор валютного рынка Азербайджана
На текущей неделе валютный рынок Азербайджана продемонстрировал стабильность по отношению к доллару США и незначительные колебания в курсах к другим основным валютам. В обзоре представлены основные изменения курсов иностранных валют к манату за прошедшую неделю, а также краткий анализ динамики. Следует отметить, что 9 мая — нерабочий день в стране, и данные за эту дату отсутствуют.
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