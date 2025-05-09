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В Баку проходит второй день "9-го чемпионата Азербайджана по аэробной гимнастике и первенства Баку" (ФОТО)

Общество Материалы 9 мая 2025 12:51 (UTC +04:00)
В Баку проходит второй день "9-го чемпионата Азербайджана по аэробной гимнастике и первенства Баку" (ФОТО)

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ/Trend/ - В Спортивно-концертном комплексе имени Гейдара Алиева проходит второй день "9-го чемпионата Азербайджана и первенства Баку по аэробной гимнастике".

Как сообщает в пятницу Trend, гимнасты выступят в соответствующих возрастных категориях в программах: индивидуальное выступление мужчин и женщин, трио, группа.

В течение дня пройдут индивидуальные выступления малышей и детей, а также выступления малышей, детей, пре-юниоров, юниоров и взрослых в программе трио. Далее состоятся выступления пре-юниоров и взрослых в программе групповых упражнений.

Сегодня торжественной церемонией награждения выступающих гимнастов будет подведен итог "9-го чемпионата Азербайджана и первенства Баку по аэробной гимнастике".

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В Баку проходит второй день "9-го чемпионата Азербайджана по аэробной гимнастике и первенства Баку" (ФОТО)
В Баку проходит второй день "9-го чемпионата Азербайджана по аэробной гимнастике и первенства Баку" (ФОТО)
В Баку проходит второй день "9-го чемпионата Азербайджана по аэробной гимнастике и первенства Баку" (ФОТО)
В Баку проходит второй день "9-го чемпионата Азербайджана по аэробной гимнастике и первенства Баку" (ФОТО)
В Баку проходит второй день "9-го чемпионата Азербайджана по аэробной гимнастике и первенства Баку" (ФОТО)
В Баку проходит второй день "9-го чемпионата Азербайджана по аэробной гимнастике и первенства Баку" (ФОТО)
В Баку проходит второй день "9-го чемпионата Азербайджана по аэробной гимнастике и первенства Баку" (ФОТО)
В Баку проходит второй день "9-го чемпионата Азербайджана по аэробной гимнастике и первенства Баку" (ФОТО)
В Баку проходит второй день "9-го чемпионата Азербайджана по аэробной гимнастике и первенства Баку" (ФОТО)
В Баку проходит второй день "9-го чемпионата Азербайджана по аэробной гимнастике и первенства Баку" (ФОТО)
В Баку проходит второй день "9-го чемпионата Азербайджана по аэробной гимнастике и первенства Баку" (ФОТО)
В Баку проходит второй день "9-го чемпионата Азербайджана по аэробной гимнастике и первенства Баку" (ФОТО)
В Баку проходит второй день "9-го чемпионата Азербайджана по аэробной гимнастике и первенства Баку" (ФОТО)
В Баку проходит второй день "9-го чемпионата Азербайджана по аэробной гимнастике и первенства Баку" (ФОТО)
В Баку проходит второй день "9-го чемпионата Азербайджана по аэробной гимнастике и первенства Баку" (ФОТО)
В Баку проходит второй день "9-го чемпионата Азербайджана по аэробной гимнастике и первенства Баку" (ФОТО)
В Баку проходит второй день "9-го чемпионата Азербайджана по аэробной гимнастике и первенства Баку" (ФОТО)
В Баку проходит второй день "9-го чемпионата Азербайджана по аэробной гимнастике и первенства Баку" (ФОТО)
В Баку проходит второй день "9-го чемпионата Азербайджана по аэробной гимнастике и первенства Баку" (ФОТО)
В Баку проходит второй день "9-го чемпионата Азербайджана по аэробной гимнастике и первенства Баку" (ФОТО)
В Баку проходит второй день "9-го чемпионата Азербайджана по аэробной гимнастике и первенства Баку" (ФОТО)
В Баку проходит второй день "9-го чемпионата Азербайджана по аэробной гимнастике и первенства Баку" (ФОТО)
В Баку проходит второй день "9-го чемпионата Азербайджана по аэробной гимнастике и первенства Баку" (ФОТО)
В Баку проходит второй день "9-го чемпионата Азербайджана по аэробной гимнастике и первенства Баку" (ФОТО)
В Баку проходит второй день "9-го чемпионата Азербайджана по аэробной гимнастике и первенства Баку" (ФОТО)
В Баку проходит второй день "9-го чемпионата Азербайджана по аэробной гимнастике и первенства Баку" (ФОТО)
В Баку проходит второй день "9-го чемпионата Азербайджана по аэробной гимнастике и первенства Баку" (ФОТО)
В Баку проходит второй день "9-го чемпионата Азербайджана по аэробной гимнастике и первенства Баку" (ФОТО)
В Баку проходит второй день "9-го чемпионата Азербайджана по аэробной гимнастике и первенства Баку" (ФОТО)
В Баку проходит второй день "9-го чемпионата Азербайджана по аэробной гимнастике и первенства Баку" (ФОТО)
В Баку проходит второй день "9-го чемпионата Азербайджана по аэробной гимнастике и первенства Баку" (ФОТО)
В Баку проходит второй день "9-го чемпионата Азербайджана по аэробной гимнастике и первенства Баку" (ФОТО)
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