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Президент Ильхам Алиев поздравил Президента Эквадора

Политика Материалы 9 мая 2025 12:00 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев поздравил Президента Эквадора
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджана

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев направил Даниэлю Нобоа Асину поздравительное письмо по случаю его переизбрания на пост Президента Республики Эквадор, сообщает в пятницу Trend.

"Уважаемый господин Президент,

Сердечно поздравляю Вас с переизбранием на пост Президента Республики Эквадор.

Верю, что мы и впредь будем последовательно продолжать совместные усилия на пути дальнейшего развития дружественных отношений между Азербайджаном и Эквадором, расширения взаимовыгодного сотрудничества как в двусторонней, так и в многосторонней плоскости.

Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в Вашей высшей государственной деятельности на благо дружественного народа Эквадора",- говорится в письме.

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